سقوط كونتينر من مقطورة يسبب حادث مروره بالإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد طريق المكس غرب الإسكندرية حادث مرورى اليوم الاربعاء لسقوط كونتينر من مقطورة على سيارة ملاكى اثناء سيرها على الطريق فى اتجاه الطريق الساحلى ولم تسفر عن أية إصابات أو وفيات.

البداية تلقت مرور الإسكندرية بلاغا يفيد بحادث مرورى بطريق المكس وبالمعاينة تبين أنه أثناء سير مقطورة محملة بكونتنرات انزلق احدهم على سيارة ملاكى وتسبب فى تهشم السيارة ولم تسفر عن أية إصابات تم الدفع بسيارات وونش الإنقاذ وإزالة آثار الحادث من حرم الطريق وفتحه للسيارات لمنع تعطل الحركة المرورية.

وفى سياق آخر تباشر نيابة الدخيلة التحقيقات فى حادث إصابة سيدة تصادف مرورها أسفل مسجد وسقوط أجزاء منها مما تسبب فى إصابتها إصابة بالغة ونقلها للمستشفى وطلبت النيابة التحريات فى الحادث والسلامة الإنشائية للمسجد.

وشهدت منطقة العجمى منذ قليل حادث مأساوى بعد انهيار جزئى بمسجد محمد موسى التابع لمديرية أوقاف الإسكندرية بحى العجمى غرب المدينة، بإصابة سيدة ثلاثينية عقب سقوط جزء عليها أثناء مرورها بجوار المسجد بسبب سوء الأحوال الجوية التى تضرب المدينة، وجرى نقلها إلى إحدى المستشفيات فى حالة خطرة.

وتلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا بالحادث وتبين سقوط «حلية» جبس ضمن الحلى المتواجدة فى المسجد بسبب عوامل التعرية نتيجة طقس الإسكندرية الحالى وأثناء السقوط تصادف مرور إحدى السيدات أثناء سقوطها، مما تسبب فى إصابتها وجرى نقلها للمستشفى ويجرى متابعة الحالة وكذلك الوقوف على سبب سقوط هذا الجزء.

وتبين أن السيدة المصابة تدعى «نهى. م» 39 عاما، تصادف مرورها بجوار المسجد أثناء الانهيار مما ادى الى إصابتها وجرى نقلها لإحدى المستشفيات القريبة.

وتشهد الإسكندرية حاله عدم استقرار فى الطقس أمطار غزيرة وانخفاض شديد فى درجات الحرارة منذ الصباح الباكر.