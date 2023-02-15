زوجة: راتب زوجى 5 أضعاف راتبى ورغم ذلك عند ولاده طفله هرب وأغلق هاتفه 6 أيام

"زوجى خلال 3 سنوات زواج جعلنى أصاب بالمرض بسبب تصرفاته وبخله، وملاحقته لى لإجبارى على الإنفاق عليه، وعندما أعترض يتعدى على بالضرب ويتطاول على بالسب بأبشع الألفاظ لأعيش فى جحيم بسبب عنفه".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة بعد حرمانها من حقوقها الشرعية وتخلف زوجها عن الإنفاق عليها طوال 3 سنوات زواج.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى راتبه 5 أضعاف راتبى ولكنه للأسف بخيل بشكل مرضى، داوم على الإساءة لى وحرمنى من حقوقى الشرعية، لأعيش فى جحيم بسبب طمعه فى ما أملكه، واكتنازه أمواله، ورفضه تطليقى بعد أن مللت من العيش برفقته".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى حتى يتهرب من سداد مصروفات ولاده طفله تركنى بالمستشفى برفقة والدتى واغلق هاتفه طوال 6 أيام، مما دفعنى لطلب تطليقى وعندما رفض لاحقته بدعوى طلاق لعدم الإنفاق وقدمت مستندات تفيد سدادى عشرات الآلاف له خلال سنوات زواجنا رغم يسر حالتها المادية".

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى يرغب بالعيش فى مستوى اجتماعى لائق على حسابى، لأصبح مديونه بفضل تصرفاته ولى ذراعى بطفلى، بالإضافة إلى تهديده لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.