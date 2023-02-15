رفع 500 حالة إشغال طريق مخالف بمراكز البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

َوأسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 500 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع، ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن :

-

400 حالة إشغال طريق مخالف بدمنهور. - 65 حالة إشغال بمركز ومدينة الدلنجات. - 35 حالة إشغال طريق مخالف برشيد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة المختصة.