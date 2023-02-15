رفع 500 حالة إشغال طريق مخالف بمراكز البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
َوأسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 500 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع، ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن :
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400 حالة إشغال طريق مخالف بدمنهور.
- 65 حالة إشغال بمركز ومدينة الدلنجات.
- 35 حالة إشغال طريق مخالف برشيد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة المختصة.
يذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة قد شنت حملات مكثفة لرفع كافة الإشغالات بالشوارع والطرق للحفاظ على السيولة المرورية، ولتيسير حركة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأسفرت تلك الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 570 حالة إشغال طريق مخالف.
و تنوعت حملات الإزالة مابين ثابت ومتحرك عبارة لتضم رفع 470 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك بشرق وغرب مدينة إيتاى البارود .
وكذلك إزالة 100 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة الدلنجات.
وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
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