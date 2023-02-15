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حوافز لإقامة مشروعات صناعية متصلة بالتنمية بنسبة تخفيض لا تجاوز نصف القيمة

الأربعاء، 15 فبراير 2023 09:00 ص
حوافز لإقامة مشروعات صناعية متصلة بالتنمية بنسبة تخفيض لا تجاوز نصف القيمة مجلس النواب - أرشيفية
كتب هشام عبد الجليل

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أجاز القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للهيئة توجيه الدعوة لإقامة مشروعات صناعية في مناطق ومجالات محددة لأغراض متصلة بالتنمية، ويتم توفير الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة تلك المشروعات بأسعار محددة سلفا بنسبة تخفيض لا تجاوز نصف القيمة المقدرة لتلك الأراضي أو العقارات، ويكون التصرف فى هذه الحالة بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون.

وعند تزاحم المستثمرين تجرى الهيئة المفاضلة وفقا لنظام النقاط بين من تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة، وإذا تعذرت المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها بنظام القرعة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب الدعوة لإقامة المشروعات الصناعية بهذه الطريقة، وكذا ضوابط وإجراءات المفاضلة، والأسس التي تتم بناء عليها.

وعند تزاحم طلبات أصحاب الشأن بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات صناعية، سواء بنظام البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفى منهم الشروط الفنية والمالية اللازمة للصناعة بنظام النقاط وفقا لأسس مفاضلة، من بينها قيمة العرض المقدم من صاحب الشأن أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى.

وإذا تعذرت المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط، جاز إجراؤها وفقا لأعلى سعر يقدم منهم، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم، وضوابط وإجراءات تلك المفاضلة، والأسس التي تتم بناء عليها.


التنمية الصناعية

هيئة التنمية الصناعية

مجلس النواب

قانون هيئة التنمية الصناعية

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