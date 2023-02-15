حلول وإمكانيات مصرية أهلت القاهرة للتحول لمركز إقليمى لتجارة الغاز.. فيديو

تمتلك مصر الحلول والإمكانيات التى مكنتها من التحول لمركز إقليمى للغاز بمنطقة شرق المتوسط ويأتى على رأس هذه الإمكانيات مصانع إسالة الغاز الواقعة على ساحل البحر المتوسط والتى تعمل بكامل طاقتها، بالإضافة إلى التوافق الإقليمى والشركاء الموثوقين الذين تتعاون معهم القاهرة.

المهندس طارق الملا وزير البترول قال إن من بين شركاء مصر دول أوروبا حيث يعمل الغاز المصرى على تأمين جانب من احتياجات أوروبا من الطاقة، وأكد الملا أن خطط مصر للتحول لمركز إقليمى للغاز أصبحت حقيقة ونتائجه تتحدث عن ذلك وأوضح أن ذلك يأتى من خلال منتدى غاز شرق المتوسط وحماس دول الجوار للمنتدى والاستفادة والبناء على ما حققه من تعاون إقليمى وتعظيم للبنية التحتية وما استقطبته من أعضاء.

وأشار إلى أن أعضاء المنتدى يعملون على تحويله لمنتدى للطاقة فى ظل الحاجة إلى تطوير كل مصادر الطاقة لتحقيق أهداف التنمية.

فيما قال أسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط، إن المنتدى حقق تكاملًا بين أعضائه ليس فقط فى نقل الغاز وإنما فى التقنيات وتبادل الخبرات والعمل على تحقيق مصالح الجميع فى الاستفادة من مواردها أو تأمين إمدادات الطاقة بتوازن تام.

وأشار إلى أن أهمية المنتدى تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى الذى سيظل وقودًا رئيسيًا خلال فترة تحقيق التحول الطاقى.