اليوم السابع
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تفاصيل سقوط شخصين يستغلان الأطفال بالقوة فى أعمال التسول بمدينة نصر

الأربعاء، 15 فبراير 2023 01:00 ص
تفاصيل سقوط شخصين يستغلان الأطفال بالقوة فى أعمال التسول بمدينة نصر التسول - أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

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أقر شخصان تم ضبطهما بتهمة استغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض - مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى" وبصحبتهما 3 أطفال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.
 
وكانت الداخلية قد نجحت في ضبط شخصين بالقاهرة، لاتهامهما باستغلال الأحداث فى أعمال التسول، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة استغلال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة، الأطفال الأحداث فى أعمال التسول، واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض - مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى" وبصحبتهما 3 أطفال، وبسؤالهما أقرا باستغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

اعمال تسول

استغلال الأطفال

تسول

الداخلية

امن القاهره

مباحث مدينة نصر

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