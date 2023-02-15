تعليم جنوب سيناء يبدأ تلقى تسليم من اجتازوا اختبارات وظيفة معلم مساعد

جنوب سيناء _ فايزة مرسال مرسال

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء إنه بدأ تعليم جنوب سيناء اليوم الأربعاء تلقى إجراءات قبول أوراق المعلمين الذين اجتازوا اختبارات شغل وظيفة معلم مساعد بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمسابقة (30) ألف معلم مساعد للعام 2022.

واضاف وكيل الوزارة وبلغ عدد المقبولين بتعليم جنوب سيناء لشغل وظيفة معلم مساعد فصل (66) مرشحا و(69) معلم مساعد رياض أطفال.

وأشارت المديرية فى بيان لها أن الجهة المختصة بتسلم المسوغات المطلوبة هى إدارة التنسيق الابتدائى بالمديرية (الدور الثانى) وذلك وفق المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وجاءت المسوغات المطلوبة هى

1- بطاقة الرقم القومى وجهين أو جواز السفر (سارية) بعد الاطلاع على الأصل

2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمديرية

3- قرار المجلس الطى المختص بثبوت اللياقة الصحية واجتياز المرشح للكشف الطبى وتحليل المخدرات

4- شهادة ميلاد مميكنة

5- أصل المؤهل الدراسى

6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها (للذكور)

7- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها (للإناث)

8- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية.

9- عدد (6) صور شخصية.

10- عدد (5) ملفات ورقية.

11- عدد (1) ملف تعيين بأى مكتبة

وأكدت المديرية أن تسليم الأوراق المطلوبة للتنسيق الابتدائى بالمديرية فى موعد أقصاه (10) عشرة أيام من تاريخ الإعلان اليوم 14 / 2 / 2023.