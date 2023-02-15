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تشييع جثمان الكاتب الكبير مرسى عطالله من بهو مؤسسة الأهرام السبت المقبل

الأربعاء، 15 فبراير 2023 09:12 م
تشييع جثمان الكاتب الكبير مرسى عطالله من بهو مؤسسة الأهرام السبت المقبل مرسى عطالله
كتب محمود العمرى

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قال السفير خالد مرسى عطالله، نجل الراحل الكاتب الكبير مرسى عطالله، إن تشييع جثمان والده يوم السبت المقبل الساعة 11 صباحا الجثمان من بـهـو مبنى مـؤسـسـة الأهــــرام، وتؤدى صلاة الجنازة بمسجد عـمـر مـكـرم بـالـتـحـريـر عـقـب صلاة الظهر

وكتب نجله عبر صفحته: "توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الكاتب الكبير مرسى عطا الله، وسيتم تشييع الجثمان من بـهـو مبنى مـؤسـسـة الأهــــرام فــى الحــاديــة عشر صباح يوم السبت 18 فبراير، وتؤدى صلاة الجنازة بمسجد عـمـر مـكـرم بـالـتـحـريـر عـقـب صلاة الظهر، ويقام الـعـزاء يــوم الأحــد 19 فبراير بمسجد المشير طــنــطــاوى بــالــقــاهــرة الجـــديـــدة (قــاعــة السلام).تلغرافــــيا: مؤسســــة الاهرام، ونسألكم الدعاء والفاتحة."

وتوفى الكاتب الصحفى مرسى عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الزمالك الأسبق، عن عمر ناهز 80 عاما، وذلك بعد مسيرة مهنية كبيرة شغل خلالها العديد من المواقع القيادية كان آخرها رئيس مجلس إدارة الأهرام.


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