تسريب مياه بالطريق الدائرى ببنى سويف.. اعرف الشوارع المتضررة من قطع المرافق

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، السكرتير العام المساعد ورئيس المدينة باتخاذ مايلزم حيال مشكلة تسرب مياه بالطريق الدائرى بالاتجاه القادم من مزلقان الشلال تقاطع مع حى الزهور.

انتقل على الفور السكرتير العام المساعد اللواء سامى علام، يرافقه رئيس مدينة بنى سويف هانى الجويلى ومسؤولى شركة المياه للموقع حيث تم "كإجراء احترازى " فصل المرافق عن منازل وشوارع المنطقة وتحويل حركة المرور للقادم من مزلقان الشلال لحى الزهور ثم الخروج للكورنيش فى اتجاه الكورنيش والمحافظة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، سوف يتأثر بغلق المياه حتى انتهاء الإصلاح: قطع الخدمة بكلا من منطقة الزهور وبعض أجزاء من حى مقبل وضعف فى كل من أرض الحرية وصلاح سالم وعزبة بلبل ومنطقة الرمد وأحمد حجازى، وسوف يتم استمرار التيار الكهربائى واستمرار التغذية لحين تحديد العطل والبدء فى اصلاحه، وأنه المتأثر فى حالة قطع الكهرباء طريق المطاحن والزهور وجزء من الدائرى، وأنه لم يتم قطع الغاز حتى الانتهاء من الكشف.

وأكد السكرتير العام المساعد أنه يطلع محافظ بنى سويف أولا بأول على مستجدات الوضع، مشيرا إلى أنه جار حاليا من خلال شركة المياه الكشف على أسباب التسريب وذلك بالتوازى مع سحب المياه من الشوارع المتضررة.

وفى سياق منفصل أشرف اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، على أعمال اللجنة التى شكلها المحافظ لتختص بالمرور والمتابعة الدورية المستمرة لجميع المنشأت الواقعة داخل المناطق الصناعية بالمحافظة للتأكد من مدى مطابقة النشاط الصادر للمشروعات والنشاط الفعلى القائم، ومدى ملائمة النشاط للقطاع النوعى المخصص به المشروع، بجانب مطابقة اشتراطات الحماية المدنية وتوصيل المرافق بالمواصفات الفنية وتنفيذها وفقا لاصول الصناعة وطبقا للقانون، وإعداد تقرير دورى بنتيجة عملها للعرض على المحافظ.

وقامت اللجنة "اليوم" بالمرور على عددٍ من المصانع والمنشآت بمنطقة بياض العرب وذلك بحضور أحمد سعد مدير المنطقة وباقى أعضاء اللجنة التى تضم مسئولى شئون البيئة بالمحافظة وممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والحماية المدنية والزراعة والقوى العاملة والصحة والمختصين بشركات المرافق وحماية المستهلك وهيئة الرقابة الصناعية.