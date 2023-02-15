اليوم السابع
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الأربعاء، 15 فبراير 2023 03:30 ص
أكرم القصاص
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تزايد عدد الطاجيك الساعين للحصول على الجنسية الروسية يثير القلق

الأربعاء، 15 فبراير 2023 03:00 ص
تزايد عدد الطاجيك الساعين للحصول على الجنسية الروسية يثير القلق روسيا
أ ش أ

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ذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها روسيا نتيجة هجماتها العسكرية على أوكرانيا، إلا أن عددًا متزايدًا من الطاجيك يسعون إلى الحصول على الجنسية الروسية.


وأوضحت أنه ووفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الروسية، حصل حوالي 174 ألف شخص من أصول طاجيكستان على الجنسية الروسية في عام 2022، فيما يعتبر زيادة حادة من حوالي 104 ألف شخص في عام 2021، أما في العام السابق له 2020، اختار حوالي 63.400 مواطن طاجيكستاني أن يصبحوا مواطنين روسيين.


ويسمح الدستور للطاجيك بالحصول على الجنسية الروسية والطاجيكية المزدوجة، على الرغم من وجود بعض القيود غير المعلنة، فمن الناحية النظرية لا يشغل الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر روسية مناصب حكومية في طاجيكستان، على سبيل المثال.


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