تحت شعار "ستر ودفا".. توزيع 1305 بطاطين على المستحقين بقرى ومدن كفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن بكفر الشيخ عن توزيعها 1305 لحاف على الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقرى المعلم ابراهيم وكفرالمنشى وحى الزهور وكفر دفريه وقراجه واسحاقه مركز كفرالشيخ، وقريه أبو ريه مركز الرياض، وقرى ابو دراز والنشار والسالميه مركز فوه ومدينه فوه، وقرى شمس الدين ودمرو الحداد ومنشاه عباس مركز سيدى سالم، وذلك تماشيأ مع جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى.

كما تم التوزيع بقرى 65 الخاشعة و46 جدية والزعفران مركز الحامول، وقرى الجرايده وفريد على وأبو دشيش مركز بيلا، وقريه الدقاينه ومدينه مطوبس مركز مطوبس، وقريه الضوافره مركز بلطيم، ومدينه دسوق، وذلك تزامنا مع استمرار الأجواء الشتوية الباردة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن توزيع الألحفة جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددأ على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من البطاطين، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأوضح مسلم، أن التوزيع جاء ضمن حملة "ستر ودفا" التى اطلقتها جمعية الاورمان، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة الرئيس "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

وأضاف أن التوزيع تم وفق خطة مسحية، تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا أن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته، وأن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى ومدن كفرالشيخ تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة.