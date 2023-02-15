انهيار جزئى بعقار خالى من السكان فى اللبان بالإسكندرية.. صور

شهدت منطقة اللبان التابعة لحى الجمرك بمحافظة الإسكندرية ، اليوم الأربعاء، انهيار أجزاء من أحد العقارات بالمنطقة دون وجود أى إصابات بين المواطنين، والبداية عندما تلقت غرفة عمليات حى الجمرك بلاغا يفيد بانهيار أجزاء من عقار بناء قديم دون إصابات .

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية والتدخل السريع لمحل البلاغ، وتمت المعاينة الأولية للعقار من قبل مسئولى الحى، وتبين انهيار أجزاء بالعقار 31 بشارع سيدي إسكندر، وتبين أنه عقار بناء قديم وخالي من السكان، وتم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار، تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لإتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة لسقوط الأمطار.

كما أصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد على أرض الواقع لمتابعة تداعيات النوة الحالية للتعامل الفوري والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وكان اللواء محمد الشريف قد أكد على استمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



إنهيار عقار



جانب من إنهيار اجزاء