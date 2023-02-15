الكشف على 87 شخصا بقرية بالشلاتين ضمن قوافل حياة كريمة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، أن القافلة الطبية التي أقيمت بالوحدة الصحية لمنطقة أبرق والخير التابعين لإدارة الشلاتين، أسفرت عن اجراء الكشف الطبي علي 87 مواطنا علي مدار اليوم.
وأكدت المديرية أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حيث أقيمت القافلة الطبية بالوحدة الصحية بأبرق ومنطقة الخير التابعين لإدارة الشلاتين الصحية يومي 12 و 13 فبراير.
كما تم إجراء 26 فحصا معمليا، وإجراء 7 أشعة وسونار كذلك تم إجراء 16 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.
من جانب آخر أكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الفريق الطبي بالمستشفي نجح في تحقيق إنجازاً في معدل الأداء حيث تم إجراء 60 عملية خلال 4 أيام فقط، منهم 25 عملية أنف وأذن، و7عمليات تغيير مفاصل، ومناظير ركبة منهم حالة ذو مواصفات خاصة بجذع طويل في الساق، حيث تعد هذه العملية الجراحية من العمليات الدقيقة وتتطلب فريق طبي لدية المهارة العالية والكفاءات في التعامل مع مثل هذه الحالات.
وجه وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير للدكتورة رشا عادل مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات، والدكتور جمال مغربي مدير مستشفي الغردقة العام، والفريق الطبي بالمستشفي في مختلف التخصصات بقيادة الدكتور شنودة راجي فارس استاذ العظام، والدكتور محمد عبد السميع رئيس قسم الرمد، والدكتورة دعاء علي محمود أستاذ الرمد بجامعة الأزهر بالإضافة إلي طاقم التمريض، لما بذلوه من مجهودات متميزة، ومساهمتهم في إجراء تلك العمليات وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة لأبناء البحر الأحمر.
وفي ذات السياق أكد وكيل وزارة الصحة علي المتابعة المستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لتوفير كافة الخدمات الطبية لأبناء المحافظة الساحلية بمختلف مدنها، مشيراً إلى أن القطاع الصحي يشهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الحالية لخدمة المواطنين، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لهم.
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