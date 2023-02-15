الكشف على 87 شخصا بقرية بالشلاتين ضمن قوافل حياة كريمة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر ، أن القافلة الطبية التي أقيمت بالوحدة الصحية لمنطقة أبرق والخير التابعين لإدارة الشلاتين، أسفرت عن اجراء الكشف الطبي علي 87 مواطنا علي مدار اليوم.

وأكدت المديرية أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حيث أقيمت القافلة الطبية بالوحدة الصحية بأبرق ومنطقة الخير التابعين لإدارة الشلاتين الصحية يومي 12 و 13 فبراير.

كما تم إجراء 26 فحصا معمليا، وإجراء 7 أشعة وسونار كذلك تم إجراء 16 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.