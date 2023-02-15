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"القوى العاملة" تعلن عن 100 فرصة عمل للإناث بالإسكندرية برواتب تبدأ من 4000 جنيه (إنفوجراف)

الأربعاء، 15 فبراير 2023 12:33 ص
"القوى العاملة" تعلن عن 100 فرصة عمل للإناث بالإسكندرية برواتب تبدأ من 4000 جنيه (إنفوجراف) إنفوجراف
كتب: مرام محمد

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أعلنت الإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة عن 100 فرصة عمل جديدة للفتيات فى إحدى المؤسسات بالإسكندرية، على أن يبدأ التقديم الأسبوع المقبل.
 

وجاءت شروط التقديم، كالتالى:

- أن يقتصر التقديم على الإناث فقـــط من سن 18 إلى 35 سنة
- المؤهل عال أو فوق المتوسط أو متوسط
- القدرة على العمل الميدانى (outdoor).
- تقيم المتقدمة بالنطاق الجغرافى للمنطقة المرشحة للعمل بها
 

وجاء مزايا التقديم، كالتالى:

- رواتب تبدأ من 4000 جنيه بالإضافة إلى حوافز وبدلات وأجر متغير
- تأمين صحى عام وخاص وتأمينات اجتماعية بالإضافة إلى وثيقة تأمين على الحياة
- فرص للترقى
- مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4 عصرا وإجازة إسبوعية يومى الجمعة والسبت
 

ويكون التقديم فى مقرات المؤسسة وعناوينها كالتالي:

- فرع المندرة شارع الـ30 الجديد من شارع 45 برج بانوراما أمام مسجد الفتح
- فرع محرم بيك بمقر الفرع 3 شارع الناصر محمد من شارع قناه السويس على ناصيه الشارع كوبرى مشاه محرم بك
- فرع فلمنج ومقره 17 شارع بن النديم ناصيه شارع محمد فريد برج باراديس
- فرع فيكتوريا 394 شارع مصطفى كامل ميدان الساعة أمام مرور الساعة
- فرع العجمى شارع إسكندرية مطروح أبو يوسف وأمام ش الزهور
 
ويمكن التسجيل من خلال الدخول إلى الرابط التالى: https://forms.gle/HDPa97hAkmso1DyX8
كما يمكن التقديم من خلال التواصل عبر الاتصال على رقم 01280434414
 
الإنفوجراف
الإنفوجراف

 

تفاصيل التقديم
تفاصيل التقديم

 


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