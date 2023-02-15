القومى للمرأة بالشرقية: توعية طلاب الجامعة بمخاطر الهجرة الغير شرعية

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمراة، " اليوم السابع" إنه فى إطار المبادرة الرئاسية "مراكب نجاة" التى ينفذها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن فرع المجلس قام بعقد لقاءات توعوية، لطلاب وطالبات المعهد العالى للخدمة العامة بكفر صقر.

وتم استهدف 200 طالب وطالبة على مدار يومان لتوعيتهم بمخاطر ظاهرة الهجرة الغير شرعية، ومناقشة العوامل الدافعة لها والاثار المترتبة عليها وخاصة بين طلاب الجامعات.

وفى سياق متصل، قام فرع القومى للمرأة بالشرقية، بتوعية 85105 سيدة في قرى الهجرة الغير شرعية وهي خمسة قرى الأكثر تصديرا للهجرة الغير شرعية "ميت جابر مركز بلبيس- ميت سهيل مركز منيا القمح -الجمالية مركز الحسينية- قريتى الموانسة ومنشأة شلبي بمركز كفر صقر".

وذلك من خلال تنفيذ 27 ألف زيارة منزلية، داخل قرى الهجرة الغير شرعية، بمشاركة 100 رائدة ريفية من أهل القرى لكونهن أكثر احتكاكا بأهلها وبيوتها، بعد تدريبهم وتوعيتهن بدورهن الإيجابي فى نشر الوعى بين كافة فئات المجتمع بمخاطر ظاهرة الهجرة الغير الشرعية ومناقشة العوامل الدافعة لها والآثار المترتبة عليها، وتقديم أساليب حية لمخاطر الهجرة ودور المرأة فى التوعية باعتبارها ركيزة أساسية في المجنع.

وسوف يتم ختام الحملات فى بداية العام الدراسي بمعهد الخدمة الاجتماعية كفر صقر،وتضمنت رسائل الحملات إقناع الأبناء داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجرة الغير شرعية والبحث عن البدائل الإيجابية الآمنة المتاحة لتوفير فرص العمل الأمن بالداخل والخارج، وعقد ورش للسيدات حول ريادة الأعمال إلى جانب عقد لقاءات مفتوحة مع عدد من الطلاب داخل الجامعات وتعريفهم بوسائل الحملة، فضلا عن دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، لدعم شباب القرى في المحافظة ومساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة، وذلك للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية حرصا علي حياة أبنائنا ولتحقيق طفرة تنموية تنعكس آثارها بشكل مباشر على المواطن سواء من خلال جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة.



استهداف طلاب الجامعة لتوعيتهم بمخاطر الهجرة الغير شرعية (1)



استهداف طلاب الجامعة لتوعيتهم بمخاطر الهجرة الغير شرعية



توعية الطلاب



جانب من استهداف طلاب الجامعة لتوعيتهم بمخاطر الهجرة الغير شرعية