اليوم السابع
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الأربعاء، 15 فبراير 2023 08:08 ص
أكرم القصاص
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الفلبين تعتزم ارسال فريق إنقاذ إلى سوريا لمساعدة المتضررين من الزلزال

الأربعاء، 15 فبراير 2023 08:00 ص
الفلبين تعتزم ارسال فريق إنقاذ إلى سوريا لمساعدة المتضررين من الزلزال الزلزال
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أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية، اعتزام الحكومة إرسال فريق إنقاذ مؤلف من 6 أشخاص إلى سوريا لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي.
 
وقال وكيل وزارة الخارجية إدوارد خوسيه دي فيجا - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية - "إنه يوجد نحو 60 فلبينيا في سوريا"، مشيرا إلى أن فريق الإنقاذ الذي سيتم إرساله يهدف لمساعدة هؤلاء الرعايا إلى جانب المتضررين من الزلزال.
 
وكانت الفلبين قد قامت الأسبوع الماضي بنشر فريق من خبراء إدارة الكوارث وعمال الرعاية الصحية إلى تركيا للمساعدة في جهود الإنقاذ عقب الزلزال المدمر، علما بأن عدد الرعايا الفلبينيين المقيمين في تركيا يبلغ نحو 248 شخصا.

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