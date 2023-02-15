العناية الإلهية تنقذ ركاب أتوبيس سفر من الموت بعد اشتعال النيران فيه بطريق أبوسمبل

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أنقذت العناية الإلهية، مساء الثلاثاء، ركاب أتوبيس سفر بطريق ابوسمبل الدولى جنوب محافظة أسوان ، بعد أن اشتعلت النيران فى الأتوبيس وتصاعدت الأدخنة، عقب نزول الركاب منه.

تفاصيل الواقعة، بدأت بوصول بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، يفيد باندلاع حريق فى أتوبيس سفر يقل عدد من المسافرين بين مصر والسودان عبر الطرق البرية بمحافظة أسوان، وأثناء مرور الأتوبيس بطريق أبوسمبل الدولى بالقرب من الكيلو 80 ، تعرض الأتوبيس لحريق مفاجئ بدأ بتصاعد الأدخنة من الجزء الخلفى للأتوبيس.

على الفور توقف السائق على جانب الطريق، وتم إخلاء الأتوبيس من مستقليه - تبين أنهم مجموعة من المسافرين سودانيين الجنسية - وحاول الركاب إخماد النيران التى اشتعلت فى الأتوبيس، ولم تسفر الواقعة عن حدوث وفيات او إصابات بشرية، وتم إخماد النيران وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع توفير أتوبيس بديل للمسافرين لاستكمال رحلتهم.