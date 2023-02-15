السيطرة على حريق شب داخل عقارين قديمين فى بورسعيد

سيطر رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن محافظة بورسعيد ، صباح اليوم الأربعاء، على حريق عقارين خشبيين قديمين نطاق حي العرب.

تلقت إدارة الحماية المدنية، بلاغًا باندلاع حريق في عقارين خشبيين قديمين بشارع كسرى ونبيل منصور نطاق حي العرب، فانتقلت سيارتي إطفاء لمكان البلاغ للسيطرة على الحريق، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، وجرى السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى عقارات خشبية مجاورة، وتجري الآن أعمال التبريد عن طريق سيارات الإطفاء لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق هو انفجار أنبوبة بوتاجاز بأحد العقارات فاندلعت النيران داخله ثم انتقلت النيران إلى العقار المجاور له.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات وأسباب الحريق، في الوقت الذي كشف مصدر طبي أنه لم تستقبل مستشفيات بورسعيد حتى الآن أي مصابين جراء الحريق.