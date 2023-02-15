السيطرة على حريق شب داخل صيدلية دون حدوث خسائر بالأرواح بجرجا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بصيدلية بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج بسبب ماس كهربائى دون حدوث إصابات بشرية، ونتج عن الحريق احتراق كمية من الادوية والمستلزمات الطبية، ولا توجد شبهة جنائية وراء الواقعة .

كان اللواء مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة بإحدى الصيدليات، وتمت السيطرة عليه والحد من انتشاره بمعرفة قوات الحماية المدنية وتمت عملية التبريد، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بنشوب حريق بصيدلية دائرة قسم جرجا حيث تبين نشوب الحريق بصيدلية الدكتور أسعد ملك المدعو فادي ا ا ع - 34 سنة صيدلي ويقيم دائرة القسم وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات " وتبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من لوحة مفاتيح الكهرباء وأضاف بإحتراق كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم أخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.

يذكر أن قوات الحماية المدنية بسوهاج ب تمكنت قبل ذلك برئاسة مدير الإدارة من السيطرة على حريق بكمية من القش أعلي إحدي عربات قطار الديكوفيل " قطار قصب السكر " بناحية دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج دون حدوث إصابات بشرية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب والرائد رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بنشوب حريق بكمية من القش أعلي إحدي عربات قطار الديكوفيل " قطار قصب السكر " بناحية دائرة مركز جرجا حيث تبين أنه أثناء سير القطار سالف الذكر قادماً من ناحية دائرة مركز البلينا إتجاه مصنع سكر جرجا وحال قيام قائده المدعو محمد ا ا ح 43 سنة فني تشغيل معدات بمصنع السكر ويقيم قنا بضغط مكابح القطار " الفرامل " نتج عن ذلك تطاير شرر من عجل العربة من تشكيل القطار إلي كمية من القش أعلي العربة المحملة بالقصب مما أدي إلي نشوب حريق محدود بالقش

وتم الدفع بــــ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات " وإستأنف القطار مسيره متجهاً للمصنع تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.