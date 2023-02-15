اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 فبراير 2023 02:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

السكة الحديد تشغل اليوم عربات ثالثة تهوية ديناميكية على خط القاهرة دمياط والعكس

الأربعاء، 15 فبراير 2023 01:00 ص
السكة الحديد تشغل اليوم عربات ثالثة تهوية ديناميكية على خط القاهرة دمياط والعكس قطار سكة حديد - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الأربعاء، خدمة جديدة، على خط القاهرة دمياط والعكس، حيث أعلنت عن تعديل تركيب قطار 967 / 968 اكسبريس القاهرة / دمياط والعكس بعربات درجة ثالثة تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر لتكون بذلك خدمة جديدة على خط القاهرة / دمياط والعكس وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء، وبنفس جدولهم الحالى .

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتى فى ظل التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة للركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة، مؤكدة إن الهيئة لاتتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.

وفى السياق، شغلت السكة الحديد عربات درجة ثالثة مكيفة لأول مرة على عدد من الخطوط، وذلك بعد استيراد هذه العربات من المجر، حيث كانت تعاقدت الهيئة على استيراد 850 عربة مكيفة من المجر، منهم 500 عربة درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و 180 عربة درجة ثانية فاخرة و 90 عربة درجة أولى فاخرة و 80 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية. 

وشغلت السكك الحديدية، عربات درجة ثالثة مكيفة علي خطي القاهرة / المنصورة والاسكندرية / المنصورة، وذلك فى إطار التطوير المستمر الذى تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير أفضل خدمات السكة الحديد للعمل على راحة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة .

كما شغلت الهيئة، عربات درجة ثالثة مكيفة علي خطي القاهرة /بورسعيد، والاسكندرية /بورسعيد، و ذلك مع بداية العام الجديد وفي ظل التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة للركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة.

وبدأت السكة الحديد، تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة (ثالثة مكيفة) بين محطتي المنيا / سوهاج والعكس، وذلك فى إطار حرص وزارة النقل المتمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.


خط القاهرة دمياط

الدرجة الثالثة المكيفة

عربات درجة ثالثة

قطارات الدرجة الثالثة

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

القطارات المكيفة

خط القاهرة اسكندرية



الموضوعات المتعلقة

التوصل لهوية سيدة صدمها قطار أثناء عبور السكة الحديد في العياط

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:37 ص

مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد فى العياط

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 10:46 ص

التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 09:18 ص

مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط الوجهين البحرى والقبلى.. التفاصيل

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 03:00 ص

السكة الحديد تشغل غدا عربات ثالثة ديناميكية على خط "القاهرة ـ دمياط"والعكس

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 12:00 ص

السكة الحديد تشغل خدمة جديدة بعربات ثالثة تهوية على خط القاهرة دمياط والعكس

الإثنين، 13 فبراير 2023 03:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة