السجن 5 سنوات لعامل بتهمة تعاطى الشابو بقنا

قنا صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، عامل بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بتعاطي الشابو المخدر.



تعود أحداث الواقعة لعام 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فارس.ف. س، 21 عاما، عامل، بتهمة حيازة وإحراز الشابو والحشيش المخدر بقصد التعاطي في مركز ابوتشت شمالي قنا.



ووجهت جهات التحقيق للمتهم، تهمة استعراض قوة ضد شقيقه، وبث الرعب في نفسه، وتعريض حياة شقيقه للخطر، بعد أن أشهر في وجه شقيقه السلاح الأبيض، لإجباره على إعطائه مبلغ من المال لشراء المخدرات.



تم إحالة القضية التي حملت رقم 14939 لسنة 2022 ، جنح ابوتشت، والمقيدة برقم 2605، لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 5 سنوات.