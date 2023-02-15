اليوم السابع
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الأربعاء، 15 فبراير 2023 03:59 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يبعث مندوبا للتعزية

الأربعاء، 15 فبراير 2023 03:39 م
الرئيس السيسى يبعث مندوبا للتعزية الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية العميد محمود عبد الفتاح مصطفى محمد للتعزية فى وفاة اللواء شرطة شريف محمد السماحى، وإبلاغ أسرته بخالص العزاء.


الرئيس السيسى

اللواء شرطة شريف محمد السماحى

وفاه اللواء شريف السماحى

اللواء شرطه شريف السماحى



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