الرئيس السيسى يبعث مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية العميد محمود عبد الفتاح مصطفى محمد للتعزية فى وفاة اللواء شرطة شريف محمد السماحى، وإبلاغ أسرته بخالص العزاء.
الرئيس السيسى يبعث مندوبا للتعزيةالأربعاء، 15 فبراير 2023 03:39 م
الرئيس السيسى
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