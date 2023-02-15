الحيوانات فى ثقافة المصريين عبر التاريخ " محاضرة بالمعهد الفرنسى بالاسكندرية

وقال بيان المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية ان الحيوانات بالنسبة للمصري قديمًا وحديثًا ليست مجرد كائنات للخدمة والزينة والتربية على سبيل الهواية.. بل هي عالم كامل من المعتقدات، والعادات، والتقاليد، والممارسات.. التقديس، اللعن، الصداقة، العداء، التفاؤل، التشاؤم.. وغيرها..

فعن "الحيوان" في تاريخ وثقافة المصريين.

وكان قد نظم المعهد الثقافي الفرنسى بالإسكندرية، عرض مسرحي بعنوان " الطعام لكل فم " للكاتب المسرحي الراحل توفيق الحكيم بمشاركة عدد من شباب الموهوبين على مسرح المعهد ومن إخراج طارق نادر.

وشهد العرض المسرحى اقبال جماهيرى كبير لمشاهدة العرض المسرحي الذى يُعد من ضمن الانشطة الفنية للمعهد الثقافي الفرنسى بالإسكندرية.