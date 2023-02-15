التحقيق فى إصابة سيدة سقط عليها أجزاء من مسجد بسبب سوء الطقس بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تباشر نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحقيقات فى حادث إصابة سيدة تصادف مرورها أسفل مسجد وسقوط أجزاء منه مما تسبب فى إصابتها ونقلها للمستشفى، وطلبت النيابة التحريات فى الحادث والسلامة الإنشائية للمسجد.

وشهدت منطقة العجمى، منذ قليل، حادثا مأساويا بعد انهيار جزئى بمسجد محمد موسى التابع لمديرية أوقاف الإسكندرية بحى العجمى غرب المدينة، بإصابة سيدة ثلاثينية عقب سقوط جزء عليها أثناء مرورها بجوار المسجد، بسبب سوء الأحوال الجوية ، وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات فى حالة خطرة.

وتلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا بالحادث وتبين سقوط «حلية» جبس ضمن الحلى المتواجدة فى المسجد بسبب عوامل التعرية نتيجة طقس الإسكندرية الحالى وأثناء السقوط تصادف مرور إحدى السيدات، مما تسبب فى إصابتها وجرى نقلها للمستشفى ويجرى متابعة الحالة وكذلك الوقوف على سبب سقوط هذا الجزء.

وتبين أن السيدة المصابة تدعى «نهى. م» 39 عاما، تصادف مرورها بجوار المسجد أثناء الانهيار مما أدى إلى إصابتها وجرى نقلها لأحد المستشفيات القريبة.

وتشهد الإسكندرية حاله عدم استقرار فى الطقس أمطار غزيرة وانخفاض شديد فى درجات الحرارة منذ الصباح الباكر.