اليوم السابع
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افتتاح معرض الكتاب الثاني والثلاثون بجامعة قناة السويس الأحد المقبل

الأربعاء، 15 فبراير 2023 03:32 م
افتتاح معرض الكتاب الثاني والثلاثون بجامعة قناة السويس الأحد المقبل إفتتاح معرض الكتاب الثاني والثلاثون بجامعة قناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس فتتاح  معرض الكتاب الثاني والثلاثون بالجامعة يوم الأحد المقبل الموافق  19 فبراير الجارى. 
 
وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا المعرض تنظمه الجامعة سنويا  لخدمة الباحثين وطلاب الجامعة، موضحا أن الجامعة تؤمن بأهمية نشر الثقافة ودعم صناعة الكتب في مصر.
 
وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المعرض يستمر لمدة 10 أيام من الساعة العاشره صباحاً وحتى الرابعة عصراً بمبنى الأنشطة الطلابية أمام مركز تطوير التعليم.
 
يأتى المعرض بتنظيم الإدارة العامة للمكتبات التابعة لقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث بجامعه قناة السويس بإشراف  مصطفى عامر مدير الاداره.
 
 


 

 


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