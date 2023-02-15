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استمرار العمل بتخفيضات الأوكازيون الشتوى 2023 لليوم الثامن

الأربعاء، 15 فبراير 2023 06:00 ص
استمرار العمل بتخفيضات الأوكازيون الشتوى 2023 لليوم الثامن الأوكازيون الشتوى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء العمل بالأوكازيون الشتوي 2023 ويستمر لمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2023، فإن المحلات التى تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوي.
 
وبدأت وزارة التموين ممثلة في قطاع التجارة الداخلية في إصدار نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه في فترة الأوكازيون الشتوي 2023 للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، كذلك مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه في حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري.
 
ويكثف جهاز حماية المستهلك الرقابة الأسواق، حيث ستجوب سيارات الضبطية القضائية بالجهاز الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى للتأكد من جدية العروض المعلن عنها والتصدي لأى مخالفات، كما أن المحلات التي ستشارك فى الأوكازيون الشتوي 2023، لهم الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم تحرير محاضر إحالتها إلى النيابة.

التموين

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تخفيضات الاوكازيون الشتوي

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