اديني عمر وادفنى تحت الركام.. إنقاذ مسن تركي77 عاما بعد 226 ساعة تحت الأنقاض

كتب سمير حسنى

قالت وسائل إعلام تركية، قبل قليل، إن رجال الإنقاذ تمكنوا من إنقاذ رجل يبلغ من العمر 77 عامًا في كهرمان ماراش بعد بقائه 226 ساعة تحت الأنقاض.

فى السياق ذاته، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، انتهاء تقييم 40% من المباني المتضررة في مناطق الزلزال، كاشفا عن أن 50% من المباني المتضررة في أنطاكيا سيتم هدمها بسبب عدم صلاحيتها.

وشدد سليمان صويلو في مؤتمر صحفي، بثته قناة القاهرة الإخبارية، على محاسبة جميع المسؤولين عن انهيار المباني، مشيرا إلى أنه ما زال هناك أحياء يتم إخراجهم من تحت الأنقاض وهذا يرفع أملنا في إنقاذ المزيد من الأشخاص.

وعرضت القناة تقريرا عن مواصلة فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض بتركيا وسوريا.

وذكر التقرير: «مع تراجع الآمال في العثور على ناجين تحت ركام وأنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا، وطال مساحات شاسعة من شمال سوريا، أنهت بعض فرق الإنقاذ الأجنبية مهامها في رفع الأنقاض».

أضاف التقرير: «فيما بات العثور على أي ناجين حدثا يتصدر عناوين الأنباء بعد مرور أكثر من أسبوع على كارثة الزلزال، في المقابل قررت فرق إنقاذ من بعض الدول إنهاء عملها احتجاجا على استخدام السلطات التركية معدات العمل الثقيلة في رفع الأنقاض».. «جاء ذلك بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردغان أن هناك 35 فريق إنقاذ محليا ودوليا يشارك في جهود الإنقاذ، مشيرا إلى أن الزلازل المدمرة التي هزت بلاده الأسبوع الماضي كانت بقوة القنابل الذرية».