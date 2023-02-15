اجتماع تنسيقى بين هيئة الدواء المصرية والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية

عقدت هيئة الدواء المصرية وهيئة الغذاء والدواء بالسعودية اجتماعا تنفيذيًا بحضور الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور عادل الهرف، نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لقطاع الدواء.

جاء ذلك عقب الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشرق الأوسط للمعلومات الدوائية (DIA) بالرياض، وفى ضوء التنسيق المشترك بين الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام الجضعى، الرئيس التنفيذى للهيئة السعودية للغذاء والدواء، والسفير أحمد فاروق، السفير المصرى بالمملكة العربية السعودية؛

تناول اللقاء مناقشة الآليات اللازمة لتعميق التعاون الثنائى بين هيئة الدواء المصرية والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، وتعزيز التعاون الفنى بين الهيئتين، بما ينعكس على تعميق وتيسير أوجه التبادل التجارى بين البلدين فى مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، ومناقشة الآليات المختلفة للتعاون، وتبادل الخبرات بين الجانبين فى المجال الرقابي.

وأشاد رئيس الهيئة بحفاوة الاستقبال التى حظى بها وفد هيئة الدواء المصرية من الأخوة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، مشيدا بتطور العلاقات على كافة مستويات منظومة العمل الرقابى فى الشأن الدوائى، وتطلع الجانبين إلى توسيع نطاق الشراكة، وتبادل الخبرات الإمكانيات.

ومن جانبه ثمن نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الجهود التى قامت بها هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الماضية، والتى ساهمت فى تطوير العمل الرقابى داخل جمهورية مصر العربية، وتكللت بحصول مصر على الاعتماد المتقدم من منظمة الصحة العالمية فى مجال اللقاحات، وأشاد بالتعاون الملموس بين الهيئتين؛ معربًا عن ثقة بلاده فى قدرة الهيئتين على إحداث طفرة هائلة فى مجال المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية خلال الفترة القادمة.

يأتى ذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات التى بدأتها هيئة الدواء المصرية مع الجانب السعودى فى العام الماضى، والتى تهدف إلى مد جسور التواصل والتعاون مع الدول العربية الشقيقة؛ لخلق شراكات قوية، تعزز اوجه التبادل التجارى المشترك للمستحضرات الدوائية بالأسواق العربية.