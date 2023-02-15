إحلال وتجديد معهد فتيات الأقصر الإعدادى والثانوى.. اعرف التفاصيل بالصور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، عن انعقاد لجنة الاستلام الابتدائى لعملية إحلال وتجديد معهد فتيات الأقصر إعدادى وثانوى، وذلك ضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير الأبنية التعليمية، تحت ظل قيادة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم عقد لجنة إستلام إحلال وتجديد معهد فتيات الأقصر إعدادى وثانوى، تحت إشراف الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية، بقيادة المهندس أحمد بغدادي بدري مدير الإدارة، والمهندس أبو الحسن أنور مهدي المهندس المشرف على الأعمال الإعتيادية، والمهندس محمد عبد الفتاح محمود خليل المهندس المشرف على أعمال الكهرباء، وعرابي كمال عرابي فني العملية، بتنفيذ شركة الإنتاج الحربي ويمثلها شركة الأمان للمقاولات ويمثلها عبد الناصر محمد عبد الحافظ استشاري الإنتاج الحربي، ومكتب مافيك ويمثله المهندس مؤمن يوسف.

وأكد الدكتور خليفة محمد إبراهيم، أن المكونات المعمارية لمعهد فتيات الأقصر الإعدادى والثانوى يشمل إعادة الإنشاء بالكامل، حيث أن الدور الأرضي يتكون من:- (دورات مياه للطالبات - دورات مياه مدرسين - دورات مياه مدرسات - حمام معاقين - فصل معاقين - مصلى وميضأة - غرفة إدارة زائرة صحية - عدد إثنين مخزن)، أما الدور الأول علوي فيتكون من ما يلي:- (معمل - عدد 3 غرفه تحضير - غرفة شيخ المعهد - 4 غرفة إدارة - صالة نشاط فني - غرفة تغذية)، أما الدور الثاني علوي يتكون من:- (صالة تدبير منزلي - معمل - غرفة تحضير - 4 فصول دراسية - صالة كمبيوتر - 2 غرفة إدارة)، أما الدور الثالث علوي يتكون من:- (معمل وسائط - 3 غرفة إدارة – 6 فصول دراسية - دورة مياه)، أما الدور الرابع علوي يتكون من: (مكتبة - 4 غرفة إدارة - 6 فصول دراسية).

ووجه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، الشكر والتقدير لرجال الإدارة المركزية للشؤون الهندسية ممثلة في الإدارة العامة لصيانة المباني والإنشاءات، والإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء، والإدارة العامة للأجهزة والإتصالات، وأعضاء لجنة الإستلام الإبتدائى وهم كل من:- (المهندس علي عبدالوهاب علي منطقة قنا الأزهرية - ضياء محمد سعيد منطقة قنا الأزهرية - عاطف أحمد ولقبة عبيد منطقة قنا الأزهرية - رضا صابر عبدالهادي منطقة المنيا الأزهرية).



إحلال وتجديد معهد فتيات الأقصر إعدادى وثانوى بالأقصر



إحلال وتجديد معهد فتيات الأقصر إعدادى وثانوى



أعمال إحلال وتجديد معهد فتيات الأقصر إعدادى وثانوى



تجديد معهد فتيات الأقصر إعدادى وثانوى



لجنة استلام إحلال وتجديد معهد فتيات الأقصر إعدادى وثانوى



لجنة تتابع إحلال وتجديد معهد فتيات الأقصر إعدادى وثانوى



مبنى معهد فتيات الأقصر الإعدادى والثانوى بالأقصر



متابعة إحلال وتجديد معهد فتيات الأقصر إعدادى وثانوى







