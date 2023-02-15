أهالى شمال سيناء يواصلون تنفيذ مبادرة "العريش جميلة".. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصل ابناء مدينة العريش بشمال سيناء، تنفيذهم لمبادرة تطوعية بجهود مجتمعية لتجميل الشوارع والميادين وتنظيف الشاطئ وصيانة المساجد.

قال المهندس عماد البلك، المشرف على تنفيذ المبادرة، إن الأعمال تتم بجهود رجال أعمال من أبناء مدينة العريش وجهود تطوعية، يشارك فيها شباب ورموز من مدينة العريش، وتتضمن قيام معدات ثقيلة وسيارات نقل بكشط ونقل كافة أكوام الردش والرمال والمخلفات من على مسارات الشوارع والميادين تحت إشراف وتوجيه ومتابعة جهات الاختصاص ومجلس مدينة العريش.

وأضاف أن المبادرة بدأت بتجميل وتنظيف الشوارع ثم انتقلت لتنظيف الشاطئ ويجرى حاليا، بالتزامن مع هذه الأعمال تنفيذ خدمة صيانة المساجد استعدادا لشهر رمضان بأعمال صيانة الكهرباء والسباكة، وتوفير المطهرات وأدوات النظافة، وغسل السجاد والموكيت.

كان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قال فى وقت سابق إن أهم ما شجع على تنفيذ المبادرة أن الأوضاع أصبحت طبيعية في المحافظة، وخاصة العريش العاصمة، وذلك بفضل الجهود المتوالية التى تبذلها القوات المسلحة والشرطة وجميع أجهزة الدولة من أجل تيسير الأمور وتسيير سبل الحياة للمواطنين حيث يتم رفع كفاءة وتطوير جميع الطرق الداخلية، وأن توجيهات الرئيس كانت سباقة الى التمهيد لمثل هذه المبادرة بقراره الجرىء بإزالة كافة المتاريس وأكوام الرمال من الطرق والشوارع واعادة تشغيلها .

وأضاف المحافظ أن الانفراجات التى تمت ومهدت للمبادرة بدأت بالتدريج ، ولم يأت ذلك من فراغ ، وانما جاء بناء على دراسات أمنية وجهود متتالية للقوات المسلحة والشرطة وكافة الجهاز التنفيذى مشيرا الى أن هناك انفراجات أخرى تمس الحياة الاجتماعية للمواطنين ويجد المواطن كل يوم انجاز جديد غير مسبوق ، ويشعر بجهود قواتنا من أجل تحقيق الأمن والأمان وتيسير سبل الحياة أمامه .



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