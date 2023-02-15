آيلون ماسك: لا وجود لكائنات فضائية.. والذكاء الاصطناعى سلاح ذو حدين

كتبت: نهال أبو السعود

كشف ايلون ماسك والمدير التنفيذي لشركة تسلا وسبيس اكس وأخيرا الرئيس التنفيذي لتويتر، عن رأيه في الأجسام الطائرة التي تمّ إسقاطها فوق أمريكا، مشيرا إلى أنها "ليست كائنات فضائية"، وذلك خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها مدينة دبي.

وفقا لشبكة سي ان ان، عند سؤاله عن الأجسام التي أسقطت فوق الأجواء الأمريكية، وعما إذا كانت مخلوقات فضائية، قال ماسك: "لا أعتقد أنها كذلك"، وتابع: "لم أر يوما أي دليل على وجود مخلوقات فضائية في المجرة ولم نجد أي شيء من هذا القبيل في سبيس إكس".

وناقش ماسك الذي عقد جلسة عبر تقنية الفيديو، مواضيع عدة كان أحدها رؤيته لموقع تويتر، إذ قال إن تويتر يتابع "الملاحظات المجتمعية" على المنصة وذلك من أجل تطوير منظومة رصد الحسابات الزائفة وجعل تويتر مكانا أكثر مصداقية إلى جانب بناء سمعة أفضل للمنصة.

وأضاف ماسك قائلا: "لا نريد أن نكون مثل تيك توك يقضي الناس عليه ساعتين ثم يندمون... نريد أن يستغل الناس تويتر للاستفادة والتسلية"، وعن الموعد المتوقع لتعيين رئيس تنفيذي جديد لتويتر، قال ماسك: "نهاية العام الجاري سيكون وقتا مناسبا لتعيين مدير تنفيذي جديد للشركة".

وتابع: "من المهم أن يعبر الناس عن آرائهم بأصواتهم على تويتر... وأحثّ المدراء التنفيذيين للشركات والمشرعين والوزراء وغيرهم على التحدث بكل صدق وصراحة وعليهم شرح السياسات وتوضيحها رغم المخاوف من الانتقادات، لكن بعض الانتقادات تكون مفيدة".

وتابع ماسك قائلا: "أتعرض للهجوم كثيرا على تويتر، لكنني لا أمانع ذلك .. البعض يعين مدراء لحساباتهم على تويتر، ولكن يجب أن يغرد كل شخص بنفسه ولا بأس في ارتكاب الأخطاء".

وأضاف: "يجب أن نقلق من أن نصبح حكومة عالمية واحدة، إذا ما أردنا تجنب المخاطر الحضارية، وأعتقد أن التعاون المبالغ فيه بين الحكومات قد يكون سلبيا" ،وتابع: "يجب أن نحذر من الإفراط بالتعاون بين الدول، وهنا لا أدعو لحرب بل لتنوع حضاري كي لا تسقط الإنسانية في حال حدوث شيء ما لجهة معينة"

وعن الذكاء الاصطناعي، حذر ايلون ماسك من مخاطره، مشيرا إلى أنه "سلاح ذو حدين"، ولفت إلى ضرورة فرض ضوابط معينة على الذكاء الصناعي للتقليل من المخاطر".