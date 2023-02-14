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9 أهداف للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية وفقا للقانون.. التفاصيل

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:00 ص
9 أهداف للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية وفقا للقانون.. التفاصيل التغييرات المناخية
كتب:محمد إسماعيل

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نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015 على تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، ويقوم المجلس على تحقيق مجموعة من الأهداف على النحو التالى :
 
1-رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ، في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية والعمل على صياغة وتحديث إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ.
 
2-ربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ بإستراتيجية التنمية المستدامة.
 
3-متابعة ملف المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وما ينبثق عنها من بروتوكولات أو اتفاقيات وما يتعلق بالإبلاغات الوطنية.
 
4-دمج مفاهيم التغيرات المناخية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والخطط القطاعية والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الخطط من الموازنات العامة أو أية فرص تمويلية دولية أو إقليمية.
 
5-زيادة المعارف العلمية والبحوث المنشورة المرتبطة بالتغيرات المناخية ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
 
6-رفع وعى المسئولين ومتخذي القرار والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية كل فيما يخصه.
 
7-دمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة.
 
8-بناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية.
 
9-ضم مهام واختصاصات المكتب المصري والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة لمهام واختصاصات المجلس الوطني للتغيرات المناخية
 

التغييرات المناخية

المجلس الوطني التغييرات المناخية

أهداف المجلس الوطنى للتغييرات المناخية



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