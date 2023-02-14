71 مليون مشترك فى خدمات الإنترنت فائق السرعة المتنقل بمصر.. إنفو جراف

كتب: مدحت عادل

بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من المؤشرات التي ترصد أعداد المشتركين في خدمات الأنترنت بنهاية عام 2022.

وقدرت بيانات الجهاز بالإنفو جراف إجمالي عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة المتنقل بنحو 71.50 مليون مشترك حتى ديسمبر 2022، بينما كانت نحو 65.51 مليون مشترك في ديسمبر 2021، بنسبة زيادة بلغت 9.14% وذلك نتيجة للإتاحة العالية لخدمات الهاتف.

وسجل إجمالي عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة نحو 11.04 مليون مشترك حتى ديسمبر الماضي، مقابل 10.07 مليون مشترك في ديسمبر 2021 بنسبة زيادة بلغت 9.63%، وجاءت هذه الزيادة نتيجة لتوجه مقدمي خدمة الإنترنت نحو الإنترنت فائق السرعة لتحسين الخدمة.



اجمالى عدد المشتركين بالانترنت

وبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2005 وتحتفل به تقريباً 130 دولة حول العالم، وذلك بغرض تشجيع الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وخاصة فيما بين الأطفال والشباب وهم الفئة المستهدفة لهذا اليوم، ويأتي شعار هذا العام تحت عنوان " أتريد أن تتحدث عن شئ ما؟ وفر مساحة للحوار عن الحياة عبر الإنترنت .

ويحتفل العالم بهذا اليوم بإنترنت أكثر أماناً في الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام والذي ترعاه شبكة إنسيف (Insafe) وهي إحدى مبادرات مشروع الاتحاد الأوروبي (Safeborders Project) .