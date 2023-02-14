158 مواطنا يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الجماهيرى بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، بمكتبه اليوم، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيرى الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

كما التقى اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة 158 مواطن.

وقد تنوعت طلبات المواطنين بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وطلبات لذوي الإعاقة ما بين الحصول على كراسي متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات للنقل، وطلبات أخرى متنوعة، وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

كان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قد قال فى وقت سابق أن عام 2022 شهد تمويل 16 ألف و176 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر، من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسوهاج، بقيمة 512 مليون و900 ألف جنيه، حيث وفرت 32 ألفا و344 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، مؤكدا على اهتمام الدولة وكافة أجهزتها بدعم المشروعات الصغيرة، نظرا لدورها الهام فى دعم منظومة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتعميق المنتج الوطنى، وتقليل الاستيراد

ومن جانبه أشار نادر عبد الظاهر رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسوهاج، إلى حصول فرع الجهاز بسوهاج على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى تحقيق المستهدفات والأنشطة المختلفة خلال عام 2022، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال دعمها ماليا، وفنيا، وتدريبيا، وتسويقيا، والمشاركة فى المعارض المختلفة داخليا وخارجيا، مشيرا إلى تيسير جميع الإجراءات المطلوبة للترخيص من خلال الشباك الواحد، ومساعدة أصحاب المشروعات فى تطوير منتجاتهم وتحسين الجودة وزيادة المبيعات، وتوسيع نطاق أعمالهم وتوفير عمالة مدربة.