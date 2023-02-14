اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 فبراير 2023 12:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير السياحة والآثار يتفقد مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير ومتحف مراكب خوفو

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:33 م
وزير السياحة والآثار يتفقد مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير ومتحف مراكب خوفو المتحف المصرى الكبير
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المتحف المصرى الكبير ومتحف مراكب خوفو لمتابعة الموقف التنفيذي لآخر مستجدات الأعمال بهما.

رافقه خلال الجولة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذ أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، ويمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية والدكتور عيسي زيدان المدير العام التنفيذي للترميم ونقل القطع الأثرية بالمتحف، وعدد من قيادات الوزارة والمتحف.

شملت الجولة متحف مراكب خوفو ومنطقة محاكاة الحفرة التي تم تصميمها وتنفيذها لتماثل إحدى الحفرتين الأثريتين التي تم اكتشاف إحدى مركبتي الملك خوفو بداخلها بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك لتكون المدخل الرئيسي لمتحف مراكب الملك خوفو ليمر الزائر من خلالها وأسفل الأحجار الأثرية للحفرة وذلك لإثراء التجربة السياحية للزائرين، بالإضافة إلى منطقة الخدمات والبهو والدرج العظيم والقاعات الرئيسية وقاعة الملك توت عنخ آمون وقاعة العرض التفاعلي.

واستهل وزير السياحة والآثار الجولة بالاستماع إلى شرح مفصل من اللواء عاطف مفتاح تعرف خلاله على الموقف التنفيذي للأعمال ونسب الإنجاز بمبني متحف مراكب خوفو، ومسار الزيارة بداخله والتي ستعمل على إثراء التجربة السياحية للزائرين، الذين سيتمتعون، ولأول مرة بمشاهدة محاكاة كامله لإحدي الحفرتين التي تم اكتشاف احدى مركبتي الملك خوفو بها، ومركب خوفو الأولى التي تم نقلها في أغسطس 2021 من مكان عرضها بمتحف مركب خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة، وأعمال ترميم وتركيب مركب خوفو الثانية. كما سيتم استخدام الوسائط المتعددة لتروي كيفية بناء مراكب الملك خوفو وأهميتها التاريخية والأثرية وقصة اكتشافها.

كما تابع الوزير آخر ما آلت إليه الأعمال بالدرج والقاعات الرئيسية وقاعة توت عنخ آمون، ومنطقة الخدمات.

واختتم الوزير جولته بزيارة قاعة العرض التفاعلي والتي تعتبر مزيجا بين خاصية الواقع الإفتراضي والواقع المعزز .


وزراة السياحة والآثار

المتحف المصري

المتحف الكبير



الموضوعات المتعلقة

عرض جديد لتمثال الملك زوسر داخل المتحف المصرى بالتحرير.. شاهده

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 05:47 م

مدير المتحف المصرى: أعمال التطوير مستمرة والمتحف يظل يؤدى رسالته

الإثنين، 13 فبراير 2023 12:02 م

فعاليات تنشيط السياحة.. افتتاح تجريبي لمنطقة الخدمات بالمتحف المصري الكبير ومعرض للفنون

الإثنين، 13 فبراير 2023 10:46 ص

أحمد المسلمانى: المتحف المصرى نقلة كبرى فى قوة مصر الناعمة

الأحد، 12 فبراير 2023 08:42 م

يخدم المتحف المصرى الكبير.. تطوير طريق المنصورية فى كرداسة بطول 7 كم

الأحد، 12 فبراير 2023 08:00 ص

خليك واعى.. لا صحة لغلق المتحف المصرى بالتحرير تزامنا مع افتتاح المتحف الكبير

السبت، 11 فبراير 2023 01:14 م

الحكومة تنفى إغلاق المتحف المصرى بالتحرير تزامنا مع افتتاح المتحف الكبير

السبت، 11 فبراير 2023 11:40 ص

افتتاح الدورة الرابعة لمعرض فن القاهرة بالمتحف المصري الكبير

الجمعة، 10 فبراير 2023 09:49 م

مدير عام الترميم بالمتحف المصرى الكبير يكشف لـ"اليوم السابع" حقيقة الافتتاح التجريبى لبعض الخدمات.. زيدان: الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 100%.. واستقبلنا 56 ألف قطعة.. ولدينا أول مسلة معلقة فى العالم

الجمعة، 10 فبراير 2023 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة