هيئة الدواء المصرية تشارك فى مؤتمر جمعية المعلومات الدوائية الدولية بالرياض

كتب وليد عبد السلام

شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، يرافقه مجموعة من قيادات الهيئة، فى مؤتمر جمعية المعلومات الدوائية " النسخة الشرق أوسطية"، والذى يعقد بالعاصمة السعودية الرياض وذلك بحضور سيادة السفير، أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية.

واستعرض الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة أثناء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الجهود التى بذلتها مصر من أجل تعزيز وصول الدواء لمستحقيه، وضمان توافر المستحضرات الطبية فى ظل الأزمة العالمية؛ وهو ما ساهم فى الحفاظ على النظام الصحى المصرى، وصموده أمام تلك التحديات، واستعرض كذلك الرؤية الاستراتيجية للهيئة فى ظل الجمهورية الجديدة، ورؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أنه تم تناول عدة موضوعات مهمة خلال جلسات المؤتمر، منها تقييم التكنولوجيا الصحية الدوائية، ووضع أولويات لتصميمها وتطبيقها، وعملية التحول الرقمى، ومراقبة وضمان جودة المستحضرات أثناء عملية التصنيع.

ترجع أهمية المؤتمر إلى أنه يعد بمثابة المنصة المشتركة للنهوض بقطاع المستحضرات الدوائية الإقليمية، فمنذ تأسيسه عام 1996 قدم العديد من المبادرات الناجحة فى منطقة الشرق الأوسط، ومناقشة التحديات العالمية والمحلية التى تواجه السلطات الصحية والمصنعين فى المجال الدوائي.

يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة على المساهمة وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات المرتبطة بمجالات عمل الهيئة، والتعاون مع الدول العربية والإقليمية فى مجال المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية.