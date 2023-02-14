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منتخب جامعة الزقازيق يحرز 3 ميداليات برونزية فى بطولة الجودو للجامعات

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:28 م
منتخب جامعة الزقازيق يحرز 3 ميداليات برونزية فى بطولة الجودو للجامعات منتخب جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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حصل منتخب الجودو جامعة الزقازيق على ثلاث ميداليات برونزية وحقق المركز الثالث فى البطولة التى ينظمها الاتحاد الرياضى للجامعات، ويشارك فيها عدد من الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية فى مختلف الأنشطة الرياضية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وأعرب الدكتور خالد الدرندلى عن تقديره لهذا الإنجاز، وقدم التهنئة لطلاب منتخب الجودو والمشرف على الفريق، على أدائهم المشرف والمتميز خلال مشاركتهم فى البطولة، والتى تأتى ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعى فى دورتها الـ 50، مُتمنيًا للجامعة وطلابها مزيد من التميز وحصد البطولات، ومُثمنًا جهود القائمين على الأنشطة الطلابية بالجامعة الذين يحققون مراكز متقدمة فى كافة المحافل والبطولات.

ورافق الفريق خلال البعثة جهاز فنى وإدارى برئاسة محمد رمضان، الدكتور عصام عامر مشرف الفريق، وكابتن سامح خاطر، كابتن مصطفى السيد المدربين الرسميين للفريق، تحت إشراف محمد متولى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.


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