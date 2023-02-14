اليوم السابع
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بنسبة 5%..

ملايين الأسر البريطانية تواجه ضغوط إضافية بعد رفع مجالس المقاطعات الضرائب

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:39 ص
ملايين الأسر البريطانية تواجه ضغوط إضافية بعد رفع مجالس المقاطعات الضرائب ريشى سوناك - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن ملايين الأسر البريطانية تواجه ضغوطًا إضافية على تكاليف المعيشة بعد أن أشارت الأبحاث إلى أن ثلاثة أرباع مجالس المقاطعات سترفع الضرائب بنسبة 5% اعتبارًا من أبريل.

 

ووجدت شبكة مجالس المقاطعات 84 مجلسًا من أصل 114 يقدمون الرعاية الاجتماعية ونشروا خطة مقترحات الميزانية 2023/24 والتى تتضمن زيادة ضريبة المجلس بنسبة 5%.

 

وأوضحت الصحيفة أن هذا هو الحد الأقصى للارتفاع المسموح به بدون تصويت وسيضيف 100 جنيه إسترلينى سنويًا إلى فواتير ضرائب المجلس.

 

وقال نائب رئيس حزب العمال فى شبكة مجالس المقاطعات ، وزعيم مجلس شرق تشيشاير، سام كوركوران، أن السلطات المحلية ليس لديها "خيار يذكر" سوى اقتراح زيادة ضريبة المجلس.

 

وقال كوركوران: "مع بلوغ التضخم مستويات لم نشهدها منذ أكثر من 40 عامًا، ومع ضغوط الطلب على خدمات الرعاية، فإن قادة السلطات المحلية يضعون ميزانياتهم فى أصعب ظروف منذ عقود".

 

وأضاف "ندرك جميعًا أن أزمة تكلفة المعيشة تؤثر على كل أسرة فى البلاد وبشكل غير متناسب على الدخل المنخفض، ولكن ليس لدينا خيار سوى اقتراح زيادة ضرائب المجلس مرة أخرى فى العام المقبل، مع اختيار العديد من السلطات المحلية على مضض لأعلى نسبة ارتفاع ممكنة.

 

وأوضح "مع مواجهة المجالس لعجز مالى يصل إلى عدة ملايين فى العام المقبل، فإن البديل عن زيادات ضرائب المجالس سيكون تخفيضات جذرية لخدمات الخطوط الأمامية فى وقت يحتاج فيه الناس فى نهاية أزمة غلاء المعيشة إلى أن نكون هناك من أجلهم. نظرًا لأن الوضع المالى للمجالس يبدو صعبًا للغاية فى السنوات القليلة المقبلة، فسوف ندعو وزير المالية، جيريمى هانت إلى تقديم المزيد من المساعدة فى ميزانية مارس ".


بريطانيا

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الضرائب فى بريطانيا

الاسر البريطانية



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