مصر استوردت إيه من الإمارات فى 11 شهرا عام 2022؟.. اعرف الإجابة

كتب: مدحت عادل

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، حيث قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن حجم التبادل التجاري، سجل 4.6 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 6.5%.

وسجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات، ارتفاعا، لتسجل 1.8 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 14.4%، بينما كانت الواردات المصرية قيمتها 2.8 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من عام 2022، مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 1.9%.

وفيما يلي أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات، وفقا لما يلي:

1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 803.3 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 533.8 مليون دولار.

3. لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 233.1 مليون دولار.

4. نحاس ومصنوعاته بقيمة 225.1 مليون دولار.

5. أسماك بقيمة 142.9 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.6%.