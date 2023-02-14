مرافق الأقصر تحرر 157 محضر ومخالفة متنوعة فى حملات متنوعة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملتان مكبرتان بمدينتى الأقصر والقرنة، والتى نجحت فى تحرير 157 محضر ومخالفة متنوعة، وذلك فى ضوء تحقيق الانضباط في الشارع الأقصرى، والقضاء على ظاهرة التعديات على حرم الطريق والأرصفة، وذلك وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومدير أمن الأقصر.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بالنسبة لحملة مدينة الأقصر فقد استهدفت عدة مناطق شملت منطقة الكرنك وأبو الجود ونجع الطويل وشرق السكة الحديد، مما أسفر عن تحرير 21 محضر إشغال و6 محاضر باعة جائلين، و8 محاضر نظافة عامة و4 ميكروفون تسبب إزعاج للمواطنين، 19 محضر مضبوطات متنوعة، و34 محضر إزالات إدارية.

أما بالنسبة لحملة مدينة القرنة، فقد نظمت إدارة شرطة المرافق حملة استهدفت شوارع وسط المدينة الرئيسية والفرعية، وتم تحرير 17 محضر إشغال، و3 محاضر باعة جائلين، و6 محاضر نظافة عامة، و11 محضر مضبوطات متنوعة، و32 محضر إزالات إدارية، وتمت كافة أعمال الحملات بالتنسيق مع رؤساء المدن، وتم اتخاذ اللازم قانونياً تجاه المخالفين.

وفى نفس السياق قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، استهدفت شوارع الصنايع والمدينة المنورة والطيب والتليفزيون والمنشية وشرق السكة، والتى نجحت فى تحرير 91 محضر متنوع وضبط 6 ميكروفون تسبب إزعاج، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف أعمال الحملات، وذلك لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء على ظاهرة التعديات على حرم الطريق والأرصفة والتي تتسبب في أزمات مرورية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 17 محضر إشغال، و4 محاضر باعة جائلين، و2 محضر منشأة بدون ترخيص، و23 محضر مضبوطات متنوعة، وضبط 6 ميكروفون تسبب إزعاج، و6 محاضر نظافة عامة، و39 محضر إزالات إدارية، وتم اتخاذ اللازم قانونياً تجاه المخالفين.



جانب من حملات المرافق بشوارع الأقصر



حملات المرافق فى غرب الأقصر



حملات بمدن الأقصر والقرنة لشرطة المرافق



مرافق الأقصر تحرر 157 محضر ومخالفة متنوعة



