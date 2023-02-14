قوافل جامعة قناة السويس تجرى 382 كشفًتا طبيًا بقرية هويس سرابيوم فى فايد

وجهت جامعة قناة السويس بقافلتها الشاملة المجانية إلى قرية هويس سرابيوم بالإسماعيلية ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأعلن الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن القافلة قامت بتقديم 382 كشفًا طبيًا، والأدوية بالمجان لأهالى القرية، مشددًا على أن الجامعة حريصة على القيام بدورها المجتمعى، والمشاركة فى المبادرات القومية والرئاسية الهادفة لتنمية الإنسان المصرى، والارتقاء بمستوى معيشته.

وأضاف رئيس الجامعة أن القافلة تضمنت مجموعة من التخصصات الطبية والصيدلية، وطب الأسنان بالإضافة إلى ندوات تثقيفية وصحية قدمها أساتذة كلية التمريض حول ضرورة قياس الضغط والسكر لكبار السن، وكيفية غسل الأيدى للأطفال، والاستخدام السليم لوسائل منع الحمل.

وأقيمت القافلة بالتنسيق مع العميد أحمد سعد المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، وإشراف عام الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتم خلالها إجراء 383 كشفًا مع صرف الأدوية بالمجان للحالات المرضية، وفى مجال الإرشاد الزراعى، قام أساتذة كلية الزراعة بزيارةعدد من المزارع للخضر والفاكهة، والمحاصيل الزراعية وأشجار المانجو بالقرية، والتوعية باستخدام الطرق السليمة للرى والتسميد الصحيح للأراضى مع صرف الأدوية والمبيدات اللازمة بالمجان، والرد على الاستفسارات والمشاكل الزراعية التى تواجه المزارعين.

أشرف على القافلة المحاسب عمرو كشك مدير عام المشروعات البيئية، والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.