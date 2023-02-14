قافلة طبية لدعم المرضى غير القادرين بمراكز طامية وسنورس فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أعلنت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أنه تم تنظيم، قافلة طبية جديدة استهدفت توقيع الكشف الطبى على 112 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرية الشيخ فضل مركز الفيوم، وقريتى سرسنا وقرية المظاطلى مركز طامية، وسنورس البلد مركز سنورس وذلك بالتعاون بين جمعية الأورمان ومحافظة الفيوم.

وذلك لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا، مؤكدةً أن القافلة قامت على مدار اليوم حيث تضمنت الكشف الطبى على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك) بتكلفة إجمالية بلغت 17 ألفا و500 جنيه.

وأشادت بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم فى تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسى للمحافظة فى تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أنه تم اجراء عمل أشعة لـ75 مريضا، وعمل تحاليل طبية لـ37 مريضا، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.