اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 فبراير 2023 07:48 م
أكرم القصاص
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فرق الإنقاذ التركية تنتشل سيدة سورية بعد قضاء 204 ساعة تحت الأنقاض

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 07:03 م
فرق الإنقاذ التركية تنتشل سيدة سورية بعد قضاء 204 ساعة تحت الأنقاض زلزال - أرشيفية
وكالات

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تمكنت فرق الإنقاذ التركية اليوم الثلاثاء، من انتشال سيدة سورية تدعى منى دعبول، أمضت 204 ساعات تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال بولاية هطاي جنوبي تركيا.
 
وعقب إخراجها من تحت أنقاض المبنى الواقع في مدينة أنطاكيا، تم نقل السيدة إلى المستشفى.
وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.
 
وخلف الزلزال خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
 
واقتربت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا من 38 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 8 أيام على الكارثة.
 

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