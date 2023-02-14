اليوم السابع
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غرب المحلة فى المركز الأول وشرق الثانى فى منافسات أوائل الطلبة بالغربية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 03:16 م
غرب المحلة فى المركز الأول وشرق الثانى فى منافسات أوائل الطلبة بالغربية جانب من المنافسات
الغربية مصطفى عادل

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أقيمت اليوم منافسات أوائل الطلبة على مستوى محافظة الغربية بمدرسة طنطا الفنية المتقدمة للشؤون الفندقية، حيث تمت التصفيات النهائية اليوم للمرحلة الثانوية، شارك فى التصفيات 60 طالب، بمعدل 6 طلاب لكل إدارة تعليمية، بالإضافة إلى 3 طلاب احتياطى، وقد أسفرت المنافسات عن فوز إدارة غرب المحلة بالمركز الأول، وشرق المحلة بالمركز الثانى.

جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ووكيل المديرية، ومدير إدارة الأمن، وعدد من قيادات المديرية، وموجهى عموم.

وفى نهاية المسابقة، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير، لجميع القائمين على التنفيذ والإعداد والتى تخلق جوًا من المنافسة التعليمية والعلمية والثقافية، وبث روح العلم والمعرفة لدى أبنائنا الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية.

يأتى للارتقاء بالمستوى العلمى للطلاب، ورفع التوعية بالمشروعات القومية، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن فى المجال التعليمى والثقافى.

جانب من المنافسات (4)

جانب من المنافسات (4)

جانب من المنافسات (7)
جانب من المنافسات (7)

جانب من المنافسات (8)
جانب من المنافسات (8)

جانب من المنافسات (10)
جانب من المنافسات (10)

جانب من المنافسات (1)
جانب من المنافسات (1)

جانب من المنافسات (3)
جانب من المنافسات (3)

جانب من المنافسات (2)
جانب من المنافسات (2)

جانب من المنافسات (9)
جانب من المنافسات (9)

جانب من المنافسات (6)
جانب من المنافسات (6)

جانب من المنافسات (5)
جانب من المنافسات (5)
 

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