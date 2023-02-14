عيد الحب يرسم البسمة على وجوه الدمايطة.. صور توزيع البلالين فى الشوارع

دمياط - هيثم مراد

احتفل أبناء دمياط على طريقتهم الخاصة في عيد الحب، العديد من مظاهر الاحتفال شهدتها شوارع المحافظة على مدار اليوم.

توزيع البلالين على المارة في شوارع دمياط، مشهد احتفالي قدمه أبناء المحافظة للمشاركة في احتفالات الفلانتين، أيضا حرص الجميع على اقتناء الهدايا وكذلك الصور التذكارية احتفالا بهذا اليوم.

احتلت الهدايا الخشبية المركز الأول بين قائمة اهتمامات أبناء دمياط ليسجل الأهلى مبيعا هذا العام، أيضا كانت لأشكال باقات الورود المختلفة دورها في احتفالات الدمايطة بعيد الحب، لتسجل هي الأخري المركز الثانى ضمن قائمة الاعلى مبيعا.

مظاهر الاحتفالات ملأت شوارع المحافظة، الجميع يسعي إلي الاحتفال في هذا اليوم ببعض من الهدايا، بينما قدم أهالى دمياط افكارا جديدة للاحتفال في عيد الحب هذا العام.