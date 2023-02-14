طارق الملا: يوجد اهتمام من شركائنا العالميين بزيادة مساهمتها المجتمعية بمناطق العمل

كتبت -مروة الغول

وخلال استعراض جناح المساهمة المجتمعية لقطاع البترول المصرى، أوضح الملا أن هناك اهتماماً من صناعة البترول المصرية وشركائها العالميين بدعم وزيادة مساهمتها المجتمعية فى المناطق المحيطة بمواقع العمل والإنتاج، لافتاً إلى أن تخصيص جناح لعرض قصص نجاح المسئولية المجتمعية هو دعم كبير وتسليط الضوء على هذه الجهود التى تعمل اللجنة العليا المسئولة عنها بتناغم واضح .

واستعرض الوزير عدداً من المشغولات اليدوية للأسر التى تم تمويلها من القطاع والمعروضة بالجناح، وعدداً من المنتجات الخشبية الخاصة بالمهمات المدرسية التى تم توفيرها ببعض المدارس، إلى جانب ما تعرضه شاشة الجناح حول تلك الجهود فى مجالات الصحة والتعليم ودعم الأسر ومبادرات الإغاثة الإنسانية.