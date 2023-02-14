أعلنت وزارة الدفاع الهولندية اعتراض مقاتلتين هولنديتين من طراز "إف-35" لثلاث طائرات حربية روسية، اقتربت من منطقة المسؤولية البولندية فى إطار حلف شمال الأطلسى، تقع بين بولندا وليتوانيا، العضوتان بالحلف والاتحاد الأوروبى.
وذكرت الوزارة - وفقا لراديو مونت كارلو الدولية اليوم الثلاثاء، أن مقاتلتين هولنديتين من طراز إف-35 اعترضتا تشكيلا من ثلاث طائرات حربية روسية بالقرب من بولندا واقتادتها إلى خارج تلك المنطقة.
وأضاف أن الطائرة - التي كانت مجهولة آنذاك - اقتربت من منطقة المسؤولية البولندية، في إطار حلف شمال الأطلسي من كالينينجراد.
يشار إلى أن كالينينجراد هي منطقة روسية على ساحل البلطيق تقع بين بولندا وليتوانيا العضوتين بحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
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