ضبط 7.5 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة وتحرير 19 محضرا خلال شهر بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضبط 7.5 طن لحوم ومشتقاتها ودواجن وأسماك غير صالحة وتحرير 19 محضرا خلال حملات بيطرية بشهر يناير الماضي، لافتاً إلى أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضبط كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لشن حملات على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة السلع والمواد الغذائية واللحوم والمذبوحات والاطمئنان على صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والحفاظ على صحة المواطنين ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش.

وأوضح الدكتور صلاح علي قطب مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، أنه تم تحرير 19 مخالفة ومحضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بإجمالي مضبوطات 7.5 طن لحوم ومشتقاتها ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال 9 حملات بيطرية على مدار شهر يناير الماضي بالاشتراك والتعاون بين إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم برئاسة الدكتور ناصر حسين التابع لمديرية الطب البيطري مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والرقابة الإدارية والرقابة التجارية ومديرية التموين، مضيفاً إنه تم الكشف علي اللحوم والدواجن والأسماك التي يتم توريدها إلي المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمستشفيات المركزية وإدارة قوات الأمن المركزي وسجن أسيوط العام بكميات تصل إلى 4 طن لحوم بلدية ومستوردة تقريباً، و48 طنا و267 كيلوجرام دواجن و68 كيلو جرام أسماك، بالإضافة إلى المرور على 15 مجزرا لمتابعة العمل بها والمذبوحات التي وصلت إلى عدد 4569 حيوانات كبيرة 11200 من الدواجن.