اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ضبط 15 توك توك مخالف ورفع 450 حالة إشغال فى حملة بالطالبية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 10:30 م
ضبط 15 توك توك مخالف ورفع 450 حالة إشغال فى حملة بالطالبية ضبط مركبة توك توك
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية، حملات مكبرة لضبط مركبات التوك توك التى تعيق حركة المارة والمركبات؛ وذلك تنفيذا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحظر سير مركبات التوك توك بشارع محمد أنور السادات (ترسا) واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات عن ضبط والتحفظ على 15 مركبة توك توك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بمتابعة الدكتور أشرف تامر رئيس حى الطالبية.

كما تم تنفيذ حملة إشغالات بشوارع فيصل والمريوطية وعبد اللطيف عبد الفتاح وخالد أمين والتعاون والعروبة واستوديو مصر والإخلاص ومحمود القط وعثمان محرم، أسفرت عن رفع 450 حالة إشغال متنوعة للمحال والمنشآت التجارية وإيداعها بمخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة، وتحرير الشوارع والطرق والميادين من التعديات والإشغالات؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا، والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة شنت من خلال حي الطالبية، مؤخرا، حملة لضبط مركبات التوك توك التى تعيق حركة المارة والمركبات، أسفرت عن ضبط والتحفظ على 20 مركبة توك توك مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بشارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا).


حملة اشغالات

اشغالات الطرق

تعديات

الطالبية

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

1000 جنيه لعربة الفول و2000 للتوكتوك.. أسعار التصالح على إشغالات الطرق بالجيزة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:00 ص

حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق وفض سوق عشوائى فى الغربية

الأربعاء، 13 يوليو 2022 10:06 ص

رفع كفاءة أعمدة الإنارة ورفع إشغالات الطريق بشوارع المنتزة شرق الإسكندرية

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:15 م

إزالة اشغالات الطرق وتمهيد الشوارع عقب انتهاء أعمال الغاز الطبيعى بإهناسيا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:55 م

إزالة 85 لافتة إعلانية وأكشاك غير مرخصة ورفع إشغالات طريق بإهناسيا بنى سويف

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 04:34 م

رفع إشغالات الطريق والإعلانات المخالفة فى حملة مسائية مكبرة وسط الإسكندرية

السبت، 06 نوفمبر 2021 12:10 ص

حملات لمواجهة إشغالات الطريق العام وضبط وإزالة مخالفات البناء بإهناسيا

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 11:12 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة