رئيس مدينة الشهداء يفتتح منفذ لبيع اللحوم بسعر 170 جنيهًا للكيلو.. صور

المنوفية - محمود شاكر

أعلن طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء صباح اليوم عن افتتاح منفذ لحوم بلدى طازجة بمنفذ السلع المدعمة بمدخل مدينة الشهداء بجوار مسجد السلام حيث يبلغ سعر الكيلو 170 جنيه.

وأشار رئيس المدينة إلى أن عملية الذبح تتم بالمجزر تحت إشراف الإدارة البيطرية والوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء لضمان سلامة وصلاحية اللحوم.

وخلال تواجده بالمنفذ برفقة محمد عمران نائب رئيس المدينة ومدير الإدارة البيطرية تفقد أبو حطب باقي السلع المعروضة بالمنفذ للتأكد من صلاحية وتوافر جميع السلع الضرورية للمواطن بسعر مخفض.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون وجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء نحو توفير جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.